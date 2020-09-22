Неповнолітні хлопці втікають зі школи і з притулку вже не вперше

У вівторок, 22 вересня, з львівської школи №67, що на вул. Сяйво у мікрорайоні Левандівка, зникли два хлопці – 13-річний Володимир Поцюрко та 11-річний Артур Корецький, які тимчасово проживають у притулку. Зараз зниклих дітей розшукує поліція.

Як повідомили ZAXID.NET у підрозділі ювенальної превенції Залізничного відділу поліції, повідомлення про зникнення дітей надійшло до правоохоронців від адміністрації школи №67 близько 12:00.

13-річний Володимир Поцюрко та 11-річний Артур Корецький є вихованцями притулку на Левандівці і навчаються у школі №67. Хлопці і раніше неодноразово втікали з місця навчання і проживання. Старший хлопець втікав же близько шести разів, а молодший – другий раз.

Усіх, кому відоме місце перебування неповнолітніх, просять повідомити на номер 102 або 0938425122.

P.S. Згодом у поліції повідомили, що хлопців розшукали близько опівночі 22 вересня на Сихові. Вони пояснили, що втекли погуляти.