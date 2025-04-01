Прихильник Остапа Стахіва сидить у кріслі судді та не дає Христині Мисько розпочати засідання

Суддя Галицького райсуду Львова написала заяву у поліцію, а також звернулась до Вищої ради правосуддя через хамську поведінку прихильника підозрюваного у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Остапа Стахіва. Прихильник Стахіва перед початком чергового засідання сів на місце головуючої судді, матюкався та не давав розпочати засідання.

Першою про скаргу судді Христини Мисько повідомила «Судово-юридична газета». Із повідомлення про втручання в діяльність судді, яке Христина Мисько надіслала Вищій раді правосуддя, відомо, що прихильник Стахіва сів на крісло головуючої судді та не допускала Христину Мисько, вимагаючи показати свої документи. Випадок трапився 14 березня 2025 року. Суддя викликала судову охорону, оскільки чоловік не реагував на зауваження та нецензурно висловлювався на адресу судді та прокурора. Після того, як чоловіка вивели із залу, він проводжував вчиняти хуліганські дії в приміщенні суду.

На трансляції, яку оприлюднив Стахів у Facebook, чути, що його прихильник, сидячи на місці головуючої судді питає у Христини Мисько: «Ви хто така, мадам?». На прохання звільнити її місце, чоловік відповідає: «Наші кабінети, ми вас наняли. То не ваше місце, ми вам його надали». Згідно з відео, двоє прихильників Стахіва сиділи на суддівських кріслах ще до того, як Христина Мисько зайшла у залу засідань. Судові охоронці, які весь час були присутні у залі, відреагували на порушення тільки після прохання судді вивести чоловіка.

Суддя Христина Мисько повідомила про цей випадок поліцію, а також Вищу раду правосуддя з проханням «вжити заходів реагування відповідно до законодавства».

Як повідомляв ZAXID.NET, псевдоактивіста Остапа Стахіва підозрюють у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Справа щодо шахрайства стосується «журналістських» курсів, які він проводив з 2023 по 2024 рік разом з провокатором Олегом Геричем та пропагандистом Жаном Новосельцевим. Підозра Остапу Стахіву про перешкоджання законній діяльності ЗСУ стосується інциденту на початку 2024 року, коли він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості. ZAXID.NET відвідував судові засідання, розповідаючи, як обирали запобіжний захід Остапу Стахіву.

Із 2021 року Стахіва також підозрюють у спробі повалення конституційного ладу. Псевдоактивіст організовував у Києві масштабний протест проти вакцинації, на який людей звозили автобусами. На підтримку Стахіва виступив херсонський колаборант Кирило Стремоусов.