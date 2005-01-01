Львівські патрульні викрили викрадача скутера

СуспільствоЮлія Поліковська, 14 червня2580

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У Львові у середу, 13 червня, до патрульних звернувся 20-річний хлопець і повідомив про викрадення його скутера.

Львів’янин розповів, що на вул. Грабовського зустрівся із чоловіком, який хотів придбати його скутер Yamaha Vino. Потенційний покупець захотів перевірити транспортний засіб, сів на нього і поїхав у невідомому напрямку, повідомила Патрульна поліція Львівщини.

Потерпілий надав патрульним номер телефону, за яким контактував із зловмисником. Правоохоронці за допомогою соцмереж встановили ймовірного зловмисника. На фотографіях заявник упізнав його. Також, інспектори встановили місце проживання особи, а саме село у Жовківському районі. Цю інформацію передали слідчим Галицького відділу поліції.

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