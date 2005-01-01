Львівські патрульні затримали чоловіка, який ховав крадені велосипеди і самокат у кущах

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 10:393700

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Львівські патрульні затримали чоловіка, який ховав крадені велосипеди і самокат у кущах
фото Патрульної поліції
Чоловік виніс з горища три велосипеди, самокат та побутові речі

У вівторок зранку, 5 травня, львівські патрульні затримали раніше судимого за наркотики 32-річного львів'янина, який крав з горища будинку на розі вулиць Тернопільська-Луганська велосипеди та побутові речі. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції у Львівській області.

«Близько 5:00 патрульні отримали виклик від аноніма про те, що він бачить як невідома особа зламавши чи то підвал чи горище виносить велосипеди та інші речі і ховає їх у кущі. Подія відбувалася в районі вулиць Тернопільська –Луганська», - йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні, які прибули на місце події, обстежили прилеглі території і на одній із згаданих вулиць побачили чоловіка, який відповідав описам заявника. 32-річний чоловік не зміг пояснити свого перебування на цій території.

Неподалік у кущах поліцейські знайшли три велосипеди, самокат та інші побутові речі і сумку з особистими речами. Де він взяв ці речі, чоловік не пояснив. Також у нього при собі був чек з ломбарду на телефон.

На місце викликали слідчих. Згодом виявилось, що цей чоловік уже був судимий за наркотики, його доставили у відділ поліції разом із переліченими предметами. Тепер слідчі мають встановити походження цих речей і власників. Якщо хтось впізнає свої речі на фото, правоохоронці, просять звертатись за номером 067 195 67 12.

Фото Патрульної та Нацполіції

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