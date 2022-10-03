Чоловік мав у наплічнику електроінструменти, проте не міг довести, що вони його

Вночі 2 жовтня поліцейські охорони затримали у Львові чоловіка, якого запідозрили у крадіжці електроінструментів. У його телефоні зафіксували російські номери, на які він здійснював дзвінки. Увагу до себе перехожий привернув через порушення комендантської години.

Поліцейські наряду реагування Управління поліції охорони у Львівській області виявили невідомого чоловіка близько 2 години ночі.

«Спілкуючись із 41-річним громадянином, поліцейські охорони помітили, що він нервує та не може пояснити, куди прямує. Під час проведення поверхневої перевірки у наплічнику було виявлено електроінструменти, походження яких громадянин не зміг пояснити, та мобільний телефон, з якого здійснювались вихідні дзвінки до Російської Федерації», – повідомили ввечері 3 жовтня на Facebook-сторінці поліції охорони.

Працівники СБУ з'ясовуватимуть кому і для чого в Росію дзвонив мешканець Луганщини

Затриманий – раніше судимий житель Луганська. Його передали працівникам СБУ для з’ясування обставин.