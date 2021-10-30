У чоловіка вилучили 38 пакунків наркотиків

Поліцейські затримали 28-річного львів'янина, який розкладав закладки з наркотиками біля дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, закладчика наркотиків виявили у п'ятницю, 29 жовтня. Екіпаж поліції патрулював лісопаркову зону на вул. Орлика біля міської дитячої лікарні. Патрульній помітили чоловіка, який у їхній присутності почав помітно нервуватися.

ТОРівці вирішили встановити особу чоловіка. 28-річний чоловік зізнався, що має з собою 8 згортків із наркотиком «сіль» і вже встиг заховати понад 30 пакунків.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу і вилучили у чоловіка наркотики. Також слідчі провели обшук в помешканні чоловіка і вилучили звідти майже 250 грамів різних наркотичних речовин. Невдовзі суд має обрати для закладчика міру запобіжного заходу.