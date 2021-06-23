Причетний до домашнього насильства львів'янин погрожував патрульним пістолетом

У вівторок, 22 червня, під час виклику про домашнє насильство 39-річний львів'янин погрожував патрульним пістолетом. Чоловіка затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився увечері вівторка, коли патрульні приїхали на вул. Хвильового на виклик про домашнє насильство.

39-річного львів'янина затримали, зброю вилучили

У квартирі львів’янки, яка викликала поліцію, перебував її 39-річний співмешканець. Він не реагував на вимоги поліцейських і відмовлявся покинути помешкання. Невдовзі чоловік погодився піти. Зайшовши в іншу кімнату, він взяв пістолет і націлив його на поліцейських зі словами: «Тепер ви попали».

Патрульні теж витягли свою зброю, наказали чоловікові негайно кинути пістолет і підняти руки догори. Чоловік виконав вказівку і його одразу затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Пістолет вилучили експерти.

Чоловікові загрожує відповідальність за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Стаття передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.