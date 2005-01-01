Львівські правоохоронці завершили розслідування вбивства 24-річної тернополянки

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 10:3924310

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Львівські правоохоронці завершили розслідування вбивства 24-річної тернополянки
фото прес-служби Нацполіції Львівської області
Вбивство сталося на початку серпня 2017 року, однак тіло виявили лише у кінці літа після зізнання підозрюваного

Львівські правоохоронці передали до суду справу про вбивство мешканцем Яворівського району 24-річної дівчини з Тернопільської області. Як повідомила 4 січня прес-служба прокуратури Львівської області, справу чоловіка розглядатиме львівський суд.

Сам інцидент стався влітку 2017 року. Після звернення батька правоохоронці довгий час шукали дівчину у Тернопільській області. Однак, коли стало відомо, що дівчина могла поїхати у гості в одне з сіл Яворівського району, місце пошуків розширили. У кінці серпня 2017 року правоохоронці знайшли тіло мешканки Тернополя у Яворівському районі.

Виявилося, що до вбивства причетний 24-річний чоловік, який познайомився із дівчиною по телефону і запросив її в гості. Коли дівчина приїхала, пара пішла на прогулянку до місцевого озера. За словами підозрюваного у вбивстві, після інтимної близькості дівчина почала насміхатися над ним, через що чоловік задушив її, а потім закопав тіло.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою без альтернативи внесення застави. Обвинувальний акт у скоєнні вбивства вже скерували до суду. У випадку доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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