Древню знахідку вилучили на експертизу

Львівські прикордонники у пункті пропуску «Краківець» виявили серед речей водія буса давній скамʼянілий скелет рептилії, що вимерла в тріасово-юрський період. Знахідку перевозив 35-річний мешканець Тернопільщини на автомобілі Mercedes. Про це повідомили у 7 прикордонному Карпатському загоні.

«Скелет схожий на Keichousaurus – невелику морську рептилію, яка мешкала ймовірно близько 200 млн років тому. За його словами, експонат він отримав у Франції та мав передати на Закарпатті», – повідомили прикордонники.

Експерти обстежать знахідку і визначать її культурну чи історичну цінність.

Візуалізація рептилії Keichousaurus (з сайту Вимерлий світ)

Як пишуть на сторінці «Вимерлий світ», Keichousaurus жили у тріасовий період в Азії. Ці морські рептилії вимерли близько 200 млн років тому. Перший екземпляр палеонтологи виявили у Китаї.