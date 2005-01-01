Львівські рятувальники загасили пожежу у студентському гуртожитку

на Тернопільській проживають студенти ЛТЕУ

Пізно ввечері 22 березня рятувальники гасили пожежу у студентському гуртожитку. Займання виникло о 23:42 в сміттєпроводі на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі на вул. Тернопільській, 8, інформує прес-служба ДСНС Львівщини. Два пожежно-рятувальні відділення оперативно загасили вогонь. Згоріло лише сміття. Ніхто з людей не постраждав. Обставини події встановлюються. Додамо, що на вул. Тернопільській, 8 розташований гуртожиток Львівського торговельно-економічного університету.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter