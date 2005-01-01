Львівські рятувальники загасили пожежу у студентському гуртожитку

Пізно ввечері 22 березня рятувальники гасили пожежу у студентському гуртожитку. Займання виникло о 23:42 в сміттєпроводі на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі на вул. Тернопільській, 8, інформує прес-служба ДСНС Львівщини.
Два пожежно-рятувальні відділення оперативно загасили вогонь. Згоріло лише сміття. Ніхто з людей не постраждав.
Обставини події встановлюються.
Додамо, що на вул. Тернопільській, 8 розташований гуртожиток Львівського торговельно-економічного університету.
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