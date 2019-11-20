Львівські школярі на день стали керівниками міста

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Учні львівських шкіл у середу відчули на собі, як це — бути керівниками департаментів та управлінь у міській раді. На один день у Львові поміняли і міського голову. «Великий день маленьких громадян» присвятили до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини та до Всесвітнього дня дитини, який відзначають 20 листопада.

Майже півсотні майбутніх посадовців юрмляться у кабінеті міського голови. До проекту потрапили за мотиваційними листами, які писали напередодні. Коротка розмова і чинний міський голова Андрій Садовий оголошує хто який напрямок очолить на день.

А 15-річну Вікторію Кравець називає новою пані мером. Дівчина — учениця 9 класу гімназії «Престиж», також голова Дитячої дорадчої ради. Школярка не сподівалась, що нині керуватиме усім містом.

«Я би хотіла, щоби ми сьогодні звернули увагу на такі якісь дитячі проблеми, дитячі проблемні питання, якісь такі болючі навіть точки, адже в мене є сьогодні повноваження і я можу якось повпливати на наше місто», – сказала Вікторія Кравець, яка виконує обов’язки мера міста.

фото прес-служби ЛМР

Допоки у нових посадовців какао-перерва, спілкуємось із наймолодшим головним транспортником міста. Шестирічний Максим Дроздов знає, де наводитиме лад.

«Змінити просто рух на перехресті Стрийська-Івана Франка. Там машини роблять якісь незрозумілі фігури і аварії», – наголошує Максим.

Тим часом дорослі керівники ознайомлюють своїх молодших колег із графіком на день.

«Дівчата вам запропонують трошки попрацювати із коментарями. Андрій покаже, як ми ставимо новини на сайт, як відбувається розсилка, наповнення сайту», – говорить керівниця прес-служби міської ради Христина Процак.

До роботи вже приступили і в кабінеті заступника мера з гуманітарних питань. Підлеглі отримали завдання від нового керівника.

«Я хотів би зрозуміти, як працює сама ця система, тому я тут», – зізнався заступник міського голови з гуманітарних питань Юрій Кокотайло.

По середах у міській раді проводять апаратні наради. Тут зібралися керівники усіх комунальних закладів та посадовців. Головує нова пані мер. Цікавиться господаркою у місті і одразу ж роздає доручення.

«Хочу звернутися до голів районних адміністрацій. Дуже би вас просила провести дослідження доступності громадських просторів для дітей. Проблема, що не має якогось одного місця, де би могли би зібратися всі діти. Це би налагоджувало комунікацію», – наголосила виконувачка обов’язків мера міста Вікторія Кравець.

Проект «Великий день маленьких громадян» у Львові влаштували вперше. Мета — дати дітям відчути свою важливість, незважаючи на вік.

«Ну це у всіх мудрих містах світу є нормою, коли мешканці міста долучені до управління. А сьогодні дуже важливо, щоби діти, які завтра реально будуть керувати, мали можливість побачити це все зсередини», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.