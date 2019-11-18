У Львові нагородили стажерів проекту «Перший кар’єрний крок»

Сотню стажерів міської ради нагородили дипломами. Відбулось це в межах проекту «Перший кар’єрний крок» у Львівській міській раді.

Започаткували цей проект понад десять років тому. За ним студенти упродовж двох місяців можуть стажуватись у мерії. А згодом навіть залишитись там працювати. Цього року претендентів було понад півтисячі. Однак лише 100 учасників змогли пройти конкурс. Серед них були не лише львів’яни, а й представники інших міст.

Студентка ЛНУ «Львівська політехніка» Валерія Єлшинова розповідає: «Обрала я відділ інформаційних технологій, який відповідає моїй професії. Ми займалися підготовкою до освітньої конференції і було доволі таки цікаво, бо нас навчали організовувати такі проекти від початку до кінця: процес підготовки, що для цього потрібно, а також як шукати спікерів і теми».

«Перший кар’єрний крок» передбачає 17 напрямків стажування: це економічний, юридичний, культурний, а також інформаційні технології та інші. Учасники отримують можливість втілити власні ідеї та проекти.