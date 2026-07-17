У Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність

На вихідних, 18 та 19 липня, у Львові та на Львівщині зберігатиметься тепла, місцями навіть спекотна погода. Однак у суботу прогнозують сильні пориви вітру та грози, через що оголосили штормове попередження.

Як повідомив Львівський обласний гідрометцентр, погоду визначатиме улоговина від циклонів над Балтикою і Балканами та вплив вдень атмосферного фронту.

У суботу, 18 липня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, місцями значні; грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7–12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 17–22 м/с. Температура вночі 14–19°С, вдень 25–30°С тепла.

У неділю, 19 липня, за даними Укргідрометцентру, у Львові та області температура трішки знизиться до максимальних 24–26°С тепла, можлива гроза.

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