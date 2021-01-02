Львівський гідрометцентр опублікував прогноз погоди на 3-7 січня. Упродовж цього періоду істотного похолодання та опадів не передбачають, але 5-7 січня можливі мокрий сніг та подекуди дощ.

Згідно з повідомленням синоптиків, 3 січня погоду в області визначатиме вплив теплого фронту від циклону над Європою. Цього дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі на дорогах ожеледиця. Також вночі та в першій половині дня подекуди туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східного напрямку, швидкість 7–12 м/с. Температура вночі 0–5° морозу, вдень 1–6° тепла.

4 січня обіцяють хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3–8° тепла.

5 січня – хмарно з проясненнями, часом дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Температура впродовж доби 1–6° тепла.

Упродовж 6–7 січня також буде марно з проясненнями, часом невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6 січня від 1° морозу до 4° тепла, 7 січня від 4° морозу до 1° тепла; вдень 1–6° тепла.