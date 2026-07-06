Личаківський районний суд Львова визнав винним адвоката Ігоря Богуша, який пропонував прокурору 3 тис. доларів хабаря за пом’якшення покарання для свого клієнта. Суд призначив адвокату чотири роки ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як йдеться у вироку, у 2018 році адвокат Ігор Богуш представляв інтереси чоловіка, якого підозрювали у розбої. Адвокат хотів домовитися з прокурором Львівської місцевої прокуратури про укладення угоди про визнання винуватості для свого клієнта. За умовами цієї угоди увʼязнений мав звільнитися від тюрми на користь трирічного іспитового строку.

Спершу адвокат біля Галицького районного суду запропонував прокурору 2-3 тис. доларів хабаря. Через кілька тижнів під час зустрічі біля Галицького відділу поліції він запропонував вищу суму – 5 тис. доларів. 8 травня 2018 року адвокат передав прокурору гроші, після чого його викрили правоохоронці. У суді Ігор Богуш визнав свою провину.

Суддя Олег Березюк призначив адвокату чотири роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік і 6 місяців. Також адвокат має переказати 235 тис. грн на потреби ЗСУ. Передані прокурору 3 тис. доларів суд конфіскував у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

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