Підприємець Роман Лемішко отримав підозру

Львівський підприємець Роман Лемішко отримав підозру за загибель 17-річного робітника під час робіт на складі в Сокільниках. Трагедія сталася у грудні 2024 року, однак підозру підприємцеві оголосили зараз – після завершення усіх експертиз.

Як повідомили у понеділок, 2 листопада, у прокуратурі та поліції Львівщини, у грудні 2024 року підприємець залучив до роботи на складі у Львівському районі неповнолітніх без укладення офіційних договорів. А саме неофіційно працювали один 16-річний хлопець та двоє 17-річних. За усними домовленостями з роботодавцем, вони виконували обов'язки різноробочих та вантажників.

«Того вечора 16-річний робітник працював на вилочному автонавантажувачі. У цей момент на вила спецтехніки застрибнув інший працівник – 17-річний хлопець. Під час руху підліток не втримався і впав під колеса. Внаслідок наїзду важкої техніки він отримав тяжкі ушкодження і незабаром помер у лікарні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Відповідно до висновку судової експертизи з безпеки життєдіяльності, підліток загинув через недбалість підприємця.

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«Роботодавець проігнорував вимоги правил охорони праці: не забезпечив безпечних умов, допустив неповнолітніх до важких і небезпечних робіт із навантажувачем без навчання, а також порушив правила експлуатації та реєстрації спецтехніки», – додали в прокуратурі.

Підприємцеві повідомили про підозру у порушенні законодавства про працю, вчиненому щодо неповнолітніх, а також у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 272 ККУ). Правоохоронці не розголошують деталей. За даними ZAXID.NET, трагічний інцидент стався на складі в Сокільниках. Підозру отримав 46-річний ФОП Роман Лемішко. За інформацією аналітичної платформи YouControl, його основний вид діяльності – складське господарство.