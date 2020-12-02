Суд не задовольнив вимоги Івана Спринського про скасування реєстрації Андрія Садового як міського голови Львова

Львівський окружний адміністративний суд відмовив львівському псевдоактивісту Івану Спринському у позові про скасування реєстрації Львова Андрія Садового як міського голови. Спринський заявив про порушення процедури під час винесення постанови ТВК про результати виборів мера у Львові, яких насправді не було. Це нібито порушило його права як виборця. Суд не знайшов жодних доказів порушення виборчих прав Спринського і відмовив йому у позові.

Львівський окружний адміністративний суд за участю суддів Зіновія Гавдика, Уляни Братичак та Назара Костецького почав розгляд справи о 10:00. На засідання суду прийшли позивач Іван Спринський, відповідач голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький та адвокатка Руслана Юхименко, яка представляла третю сторону справи – міського голову Львова Андрія Садового.

У суді Іван Спринський вимагав скасувати постанову Львівської міської ТВК від 25 листопада про реєстрацію Андрія Садового як міського голови Львова. Також він вимагав скасувати постанову ТВК від 27 листопада, в якій уточнювалась інформація щодо друку результатів виборів у ЗМІ та коригувались помилки. Спринський вважає, що ТВК спочатку видала постанову про реєстрацію Садового, а лише після цього прийняла від нього заяву з проханням зареєструвати його як міського голову. На думку Івана Спринського, такі дії ТВК порушують його права як виборця, однак не зміг аргументувати, яким чином.

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький назвав позовні вимоги Спринського нелогічними і навів докази, що Андрія Садового зареєстрували міським головою після його відповідної заяви, а не до, як стверджував Спринський.

«ТВК встановила результати голосування, склала протокол, потім міський голова написав заяву. Після цього була винесена постанова про те, що він є обраний міським головою. Потім ми звернулися у в газету «Ратуша» про друк постанови, але газета на той момент вже вийшла. Тому ми внесли зміну у постанову і звернулися у «Львівську пошту», де і надрукували постанову», – пояснив Сліпецький.

О 18:00 Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення у цій справі. Суд не побачив доказів порушення виборчих прав Івана Спринського винесенням постанови ТВК про реєстрацію міського голови Львова. Тому у задоволенні позовних вимог йому повністю відмовили. Окрім того, Спринського зобов’язали сплатити 1681,60 грн судового збору. У Івана Спринського є 30 днів, щоб оскаржити це рішення суду в апеляційному порядку.

Додамо, що Іван Спринський – не перший, хто подав дивний позов до суду через вибори міського голови Львова. 23 листопада Львівський окружний адміністративний суд розглядав позов депутатів ЛМР від «ЄС» Олексія Різника та Юрія Ломаги, які намагались узаконити проведення першого засідання сесії Львівської міськради до встановлення результатів виборів мера.

Колишній член Партії регіонів 34-річний Іван Спринський відомий організацією численних акцій протесту у Львові з дуже різних причин. Під час останньої виборчої кампанії саме він запустив вулицями міста кілька мікроавтобусів з опудалом Андрія Садового і написом «Садовий вМер».