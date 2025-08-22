Галицький районний суд Львова виніс вирок солдату, який за 10 тис. грн хабаря хотів уникнути відповідальності за перебування на службі у нетверезому стані. Військовому призначили покарання у вигляді штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, уродженець Тернопільщини Віктор М. на початку червня надав 10 тис. грн хабаря т.в.о. начальника відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Солдат хотів підкупити майора, щоб той не притягував його до відповідальності за ч.3 ст.172-20 КУпАП (перебування на службі в нетверезому стані).

Відомо, що солдата затримали одразу після передачі грошей офіцеру. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.1 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянки чи надання хабаря). У суді Віктор М. визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали справи та призначила військовому покарання – 17 тис. грн штрафу. 10 тис. грн хабаря конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.