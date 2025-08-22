Львівський суд виніс вирок солдату за спробу підкупу офіцера
Військовий хотів уникнути відповідальності за перебування нетверезим на службі
Галицький районний суд Львова виніс вирок солдату, який за 10 тис. грн хабаря хотів уникнути відповідальності за перебування на службі у нетверезому стані. Військовому призначили покарання у вигляді штрафу.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, уродженець Тернопільщини Віктор М. на початку червня надав 10 тис. грн хабаря т.в.о. начальника відділення протидії обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Солдат хотів підкупити майора, щоб той не притягував його до відповідальності за ч.3 ст.172-20 КУпАП (перебування на службі в нетверезому стані).
Відомо, що солдата затримали одразу після передачі грошей офіцеру. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.1 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянки чи надання хабаря). У суді Віктор М. визнав свою провину.
Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали справи та призначила військовому покарання – 17 тис. грн штрафу. 10 тис. грн хабаря конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.