Рада Федерації підтримала ратифікацію договорів з ЛДНР та звернення Путіна про використання збройних сил РФ за межами Росії

Личаківський районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 28 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

«Вказані сенатори обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни)», – йдеться в повідомленні суду.

За рішенням суду, заочний арешт обраний таким сенаторам:

Святенко Інні Юріївні,

Афанасьєвій Олені Володимирівні,

Карасіну Григорію Борисовичу,

Башкіну Олександру Давидовичу,

Жуковій Анастасії Геннадіївні,

Отке Анні Іванівні,

Базилевському Андрію Олександровичу,

Горячева Світлані Петрівні,

Нікітіну Олександру Валерійовичу,

Шевченко Андрію Анатолійовичу,

Ковітіді Ользі Федорівні, Воробйову Юрію Леонідовичу,

Кожин Володимиру Ігоровичу,

Єпішину Андрію Миколайовичу,

Кареліну Олександру Олександровичу,

Кондратюк Миколі Федоровичу,

Кутєпову Андрію Вікторовичу,

Яцкін Андрію Володимировичу,

Журавльову Миколі Андрійовичу,

Пермінову Дмитру Сергійовичу,

Лєбєдєву Володимиру Альбертовичу,

Вайнбергу Олександру Владеленовичу,

Косачеву Костянтину Йосиповичу,

Алтабаєвій Катерині Борисівні,

Семенову Валерію Володимировичу,

Мамсурову Таймуразу Дзамбековичу,

Рижкову Миколі Івановичу,

Рукавишніковій Ірині Валеріївні,

Круглий Володимиру Ігоровичу.

Зазначається, що сенаторів арештують після їх затримання. При цьому термін дії ухвали суду не вказується.

За даними слідства, згадані сенатори взяли участь у засіданні Ради Федерації і підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими Донецькою та Луганською народними республіками, а також звернення президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії. Винуватцям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.