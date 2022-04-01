Львівський суд заочно арештував 28 сенаторів Ради Федерації РФ
Личаківський районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 28 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.
«Вказані сенатори обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни)», – йдеться в повідомленні суду.
За рішенням суду, заочний арешт обраний таким сенаторам:
- Святенко Інні Юріївні,
- Афанасьєвій Олені Володимирівні,
- Карасіну Григорію Борисовичу,
- Башкіну Олександру Давидовичу,
- Жуковій Анастасії Геннадіївні,
- Отке Анні Іванівні,
- Базилевському Андрію Олександровичу,
- Горячева Світлані Петрівні,
- Нікітіну Олександру Валерійовичу,
- Шевченко Андрію Анатолійовичу,
- Ковітіді Ользі Федорівні, Воробйову Юрію Леонідовичу,
- Кожин Володимиру Ігоровичу,
- Єпішину Андрію Миколайовичу,
- Кареліну Олександру Олександровичу,
- Кондратюк Миколі Федоровичу,
- Кутєпову Андрію Вікторовичу,
- Яцкін Андрію Володимировичу,
- Журавльову Миколі Андрійовичу,
- Пермінову Дмитру Сергійовичу,
- Лєбєдєву Володимиру Альбертовичу,
- Вайнбергу Олександру Владеленовичу,
- Косачеву Костянтину Йосиповичу,
- Алтабаєвій Катерині Борисівні,
- Семенову Валерію Володимировичу,
- Мамсурову Таймуразу Дзамбековичу,
- Рижкову Миколі Івановичу,
- Рукавишніковій Ірині Валеріївні,
- Круглий Володимиру Ігоровичу.
Зазначається, що сенаторів арештують після їх затримання. При цьому термін дії ухвали суду не вказується.
За даними слідства, згадані сенатори взяли участь у засіданні Ради Федерації і підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими Донецькою та Луганською народними республіками, а також звернення президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії. Винуватцям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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