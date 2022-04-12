Львівський суд заочно арештував ще 27 сенаторів Ради Федерацій РФ
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У вівторок, 12 квітня, слідчі судді Личаківського райсуду Львова обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою черговій групі сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. У повідомленні суду вказано прізвища 27 сенаторів, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.
«22.02. 2022 року вони взяли участь у засіданні Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу між РФ і так званими ДНР та ЛНР, а також звернення Путіна про використання Збройних Сил за межами Російської Федерації, що є частиною злочинного плану щодо зміни меж території та державного устрою України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які привели до загибелі людей і інших тяжких наслідків, а також вчинили пособництво у веденні агресивної війни з Україною», – вказано у повідомленні суду.
Личаківський райсуд Львова 12 квітня обрав заочний арешт таким сенаторам:
- Карєловій Галині Миколаївні,
- Двойних Олександру Володимировичу,
- Гігель Тетяні Анатоліївні,
- Глєбовій Любові Миколаївні,
- Горнякову Сергію Васильовичу,
- Кіслову Андрію Ігоровичу,
- Казанокову Криму Олієвичу,
- Іконнікову Василю Миколайовичу,
- Городецькому Володимиру Філіповичу,
- Іванову Сергію Павловичу,
- Зубарєву Ігору Дмитровичу,
- Карліну Олександру Борисовичу,
- Кисляк Сергію Івановичу,
- Зобнєву Віктору Вікторовичу,
- Гусаковському Олександру Владиславовичу,
- Горицькому Дмитру Юрійовичу,
- Геремєєву Сулейману Садулайовичу,
- Гумеровій Лілії Салаватівні,
- Долгову Костянтину Костянтиновичу,
- Клімову Андрію Аркадійовичу,
- Гусєву Денису Володимировичу,
- Єпіфановій Ользі Миколаївні,
- Жамсуєву Баїру Баясхалановичу,
- Забраловій Ользі Сергіївні,
- Зленко Олені Геннадіївні,
- Кожановій Ірині Андріївні,
- Калашніку Сергію Вікторовичу.
На початку квітня Личаківський райсуд заочно арештував ще 28 російських сенаторів. Загалом заочний арешт обрано уже 59 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.