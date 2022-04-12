Рада Федерації підтримала ратифікацію договорів з ЛДНР та звернення Путіна про використання збройних сил РФ за межами Росії

У вівторок, 12 квітня, слідчі судді Личаківського райсуду Львова обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою черговій групі сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. У повідомленні суду вказано прізвища 27 сенаторів, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

«22.02. 2022 року вони взяли участь у засіданні Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу між РФ і так званими ДНР та ЛНР, а також звернення Путіна про використання Збройних Сил за межами Російської Федерації, що є частиною злочинного плану щодо зміни меж території та державного устрою України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які привели до загибелі людей і інших тяжких наслідків, а також вчинили пособництво у веденні агресивної війни з Україною», – вказано у повідомленні суду.

Личаківський райсуд Львова 12 квітня обрав заочний арешт таким сенаторам:

Карєловій Галині Миколаївні,

Двойних Олександру Володимировичу,

Гігель Тетяні Анатоліївні,

Глєбовій Любові Миколаївні,

Горнякову Сергію Васильовичу,

Кіслову Андрію Ігоровичу,

Казанокову Криму Олієвичу,

Іконнікову Василю Миколайовичу,

Городецькому Володимиру Філіповичу,

Іванову Сергію Павловичу,

Зубарєву Ігору Дмитровичу,

Карліну Олександру Борисовичу,

Кисляк Сергію Івановичу,

Зобнєву Віктору Вікторовичу,

Гусаковському Олександру Владиславовичу,

Горицькому Дмитру Юрійовичу,

Геремєєву Сулейману Садулайовичу,

Гумеровій Лілії Салаватівні,

Долгову Костянтину Костянтиновичу,

Клімову Андрію Аркадійовичу,

Гусєву Денису Володимировичу,

Єпіфановій Ользі Миколаївні,

Жамсуєву Баїру Баясхалановичу,

Забраловій Ользі Сергіївні,

Зленко Олені Геннадіївні,

Кожановій Ірині Андріївні,

Калашніку Сергію Вікторовичу.

На початку квітня Личаківський райсуд заочно арештував ще 28 російських сенаторів. Загалом заочний арешт обрано уже 59 сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.