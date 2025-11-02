Дмитро Романко є духівником молодіжного руху «Справжнє Кохання Чекає»

Священник Церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові Дмитро Романко зробив неоднозначну заяву про загибель військових на війні та народжуваність. У соцмережі тредс він написав, що відмова від народження більше трьох дітей робить загибель військових даремною. Це викликало обурення в користувачів, які звинуватили священника в маніпуляції та моралізаторстві.

«Відмова від народження 3+ дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій і так проживатимуть інші народи?», – написав Дмитро Романко у тредс у четвер, 30 жовтня.

Це висловлювання викликало обурення в користувачів. Користувачі запитували священника, скільки у його сім’ї дітей (Дмитро Романко перебуває у шлюбі із 2013 року і виховує з дружиною чотирьох дітей) та засуджували його заяву.

«Ніхто так не укріплює атеїзм, як такі священники», – прокоментувала пост Романка блогерка Катя Бльостка. Її коментар зібрав понад 2200 уподобань, що майже учетверо більше, ніж пост священника.

«Пане Дмитре, із усією пошаною, але яка заповідь про це каже? Ви ж отець, а не соціолог чи гінеколог? Ми з чоловіком готові мати 3 дітей, якщо ви гарантуватимете фінансові витрати на них, і на мій декрет із 3 дітьми. Дуже невдала комунікація із своїми людьми», – написала користувачка Олена Тимошенко.

«Фу, яке позорисько. Не ганьбіть УГКЦ. Вона не даремна, навіть якщо завдяки їй ви маєте можливість писати в інтернетах таку відбиту люту дичину», – прокоментувала Світлана Кирило.

«Наші військові гинуть за свободу, життя і майбутнє України, а не заради кількості народження дітей. Ваші слова принижують пам'ять і загиблих, і живих», – обурилась користувачка із ніком Dr. Onyshchuk.

Утім серед коментаторів було кілька тих, хто підтримав священика. Отець активно брав участь у обговоренні, наголошуючи, що його допис ґрунтується на християнських цінностях. Читачі також звернули увагу, що це не перша його скандальна заява Дмитра Романка в соцмережах.

Днем раніше він опублікував тредс допис, в якому проводить паралель між втечею за кордон чоловіків-ухилянтів і поведінкою жінок, які також виїжджають з України, намагаючись маніпулювати почуттям провини: «Якщо чоловіки призовного віку пояснюють свою втечу закордон страхом перед смертю на фронті, то чим пояснюють своє рішення жінки, особливо бездітні?». Коли ж один з користувачів дорікнув священнику, що його сестра виїхала у США, Романко заявив, що засуджує її вчинок.

У описі на інстаграм-сторінці отця Дмитра Романка вказано, що духівник молодіжного руху «Справжнє Кохання Чекає» та консультує з питань стосунків, кохання і сімейного життя.