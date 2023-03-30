Львівського таксиста Олега Труша визнали винним у пограбуванні магазину косметики і побутової хімії. Чоловік незаконно привласнив парфуми вартістю майже 2 тис. грн. Франківський районний суд Львова призначив йому покарання – 5 років позбавлення волі.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився у липні 2022 року в магазині «Єва», що на вул. Героїв УПА у Львові. Переконавшись, що ніхто не бачить, Олег Труш взяв зі стелажу флакон чоловічої туалетної води Versace Eau Fraiche та поклав його у свою наплічну сумку. Однак це по камерах відеоспостереження помітила керуюча магазину, вона намагалася зупинити грабіжника, але той втік. У матеріалах справи також вказано, що чоловік мав із собою достатню кількість грошей, щоб заплатити за парфуми, але не зробив цього.

Далі чоловік швидко сів у свій автомобіль Hyundai Accent, який стояв поруч, і з викраденим поїхав додому. Незабаром його розшукала поліція.

Львів’янин під час судового розгляду справи свою провину визнав. Він також повернув викрадені парфуми та відшкодував магазину завдані збитки – 1999 грн.

Франківський районний суд Львова визнав винним Олега Труша у вчиненні кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, передбаченого ч.4 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж)). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років. Але, враховуючи пом’якшувальні обставини, – щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, суд вирішив призначити львів’янину більш м'яке покарання із застосуванням ст. 69 КК України і позбавили його волі на 5 років. Також суд врахував і те, що львів'янин має батька-інваліда ІІІ групи і на його утриманні перебуває малолітня дитина. Засуджений ще може оскаржити рішення суду.