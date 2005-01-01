Львівський університет відкриє власну крамницю з брендованими товарами

Крамницю планують відкрити уже цього року

Львівський національний університет імені Івана Франка планує відкрити крамничку із брендованими товарами, кошти за продаж яких використовуватиме на реалізацію студентських стартапів. Кошти на відкриття крамниці ЛНУ збирає за допомогою краудфандингового сервісу Biggggidea.

У крамниці Franko Store продаватимуть канцелярське приладдя, блокноти, футболки, горнятка, еко-сумки, рюкзаки, подарункові пакети, значки та брелки із брендом університету. За підрахунками авторів проекту, на закупівлю першої партії такого товару та на облаштування магазину необхідно 68 тис. грн.

Після відкриття крамниці, в університеті започаткують грантовий фонд, куди надходитме увесь прибуток від продажу речей. Кошти з цього фонду витрачатимуть на реалізацію ідей студентів ЛНУ – цим займатиметься ГО «Лабораторія ідей», що співпрацює з університетом.

«Протягом 2018 року крамничка накопичуватиме кошти, і наприкінці року публічно оголосить про суму гранту для студентів. Такі гранти ГО «Лабораторія ідей» планує оприлюднювати кожних 6 місяців», - йдеться в описі проекту.

В університетській крамниці можна буде придбати брендований одяг, канцтовари, горнятка та сувеніри. Ілюстрація ЛНУ

Обирати ідеї студентів для реалізації буде комісія, до якої входитимуть представники від ректорату, студентського уряду, профкому студентів. Протокол цієї комісії оприлюднюватимуть онлайн. Далі ГО «Лабораторія ідей» підтримає вибрані студентські ініціативи, а розмір гранту залежатиме від функціонування Franko Store.

«У разі втілення усіх наших планів, крамничка функціонуватиме на постійній основі. Зараз нам потрібні лише кошти для старту, а надалі частина коштів від проданої продукції буде вкладена у закупівлю наступної партії та крамничка функціонуватиме самостійно та забезпечуватиме не лише себе, а й передаватиме кошти для забезпечення сфер, які описані вище», – мовиться в описі проекту.

Для тих, хто першими долучається до фінансування проекту, ЛНУ робить подарунки, серед яких -брендовані значки. листівки, горнятка, еко-сумки. Для п’яти перших осіб, які відправлять 1000 гривень, університет подарує ніч в університеті.

Додамо, що створення брендованих товарів практикується в провідних вишах США та Європи. Серед університетів України подібні крамниці працюють у Києво-Могилянській академії та у КПІ імені І. Сікорського.