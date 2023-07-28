Раніше суд оштрафував Михайла Петрова на 17 тис. грн

Львівський апеляційний суд скасував 17 тис. грн штрафу вихователю санаторної школи в Бориславі Михайла Петрова, за їзду в стані наркотичного сп’яніння. Суд визнав, що в лікарні перевірку на стан спʼяніння проводили з порушеннями.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 12 травня у Бориславі на вул. Володимира Великого патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ, за кермом якого був вихователь Бориславської загальноосвітньої санаторної школи І-ІІІ ступенів Михайло Петров. Патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та відправили у мед заклад на огляд. Лікарі підтвердили, що він вживав наркотики.

31 травня суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич визнала Михайла Петрова винним за ст. 130 КУпАП та оштрафувала його на 17 тис. грн. Порушника також позбавили права керувати автомобілем упродовж року.

Сам Михайло Петров вживання наркотиків заперечував й подав апеляцію, оскільки вважає, що доказів його правопорушення не достатньо. Апеляційний суд встановив, що медики неправильно провели перевірку на стан сп’яніння, а зробити повторний аналіз сечі неможливо, оскільки матеріали для аналізів утилізували.

Тож суддя Львівського апеляційного суду Оксана Маліновська-Микич визнала​, що доказів правопорушення Михайла Петрова не достатньо й скасувала постанову Бориславського міського суду про накладення штрафу. Постанова є остаточною й оскаржити її не можна.