Львів’яни подарували дітям із Донеччини 300 україномовних книг

Збір літератури тривав із 3 по 5 січня

У четвер, 11 січня, дітям зі східних областей, які гостювали у Львові на Різдво, передали 300 книг, які зібрали за три дні. Збір літератури для дітей зі сходу України у межах акції «Подаруй дитині книжку» тривав із 3 по 5 січня. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Упродовж трьох днів Львівська міська рада та Італійський дворик проводили акцію, яка називається «Подаруй дитині книжку». Зібрані книги організатори передали дітям зі Сходу України, які вже з 7 січня гостюють на Львівщині та знайомляться із традиціями святкування Різдва у Львові.

«Ми звернулися до львів’ян із проханням принести дитячу обов’язково україномовну літературу, гарної якості та в гарному стані. Львів’яни радо відгукнулися на цю акцію. Приходили цілими сім’ями, багато маленьких діточок приносили книжки. Завдяки простим львів’янами та бізнесу сумарно вдалося зібрати 300 книг», – розповіла координаторка акції Юлія Танасієнко.

7 січня до Львова на святкування Різдва приїхали 90 дітей, переважно з міст Волноваха та Преображенка на Донеччині. Їх запросив Благодійний фонд «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

«Багато хто з них вперше бачив святкування Різдва. Вони вперше знайомилися з традиціями святкування. Також мали багато екскурсій, відвідали Карпати. А сьогодні і завтра вони проведуть у Львові. Для них буде екскурсійна програма, вони відвідають театр, Палац Бандінеллі, Італійський дворик», – додала Юлія Танасієнко.

Організатори сподіваються, що акція матиме продовження. Можливо, буде організовано Великодній збір книг.