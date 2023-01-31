Львівський муніципальний мистецький центр запрошує долучатись до розіграшу трофейного російського безпілотника

Львівський муніципальний мистецький центр розіграє трофейний російський безпілотник за донейт. Щоб стати учасником, потрібно перерахувати від 200 грн на авто для бригади, яка такі ж літальні апарати знищує.



Ворожий БПЛА «Орлан-10» для експозиції у Муніципальному мистецькому центрі надав 39-й окремий зенітно-ракетний полк Сухопутних військ. Саме для них волонтери і збирають кошти на мікроавтобус.

«Це один із десятків трофеїв полку. Саме цей БПЛА зберігся в повністю комплектному і робочому стані. Це одна з найкращих і найефективніших безпілотних платформ в світі, і, на жаль, велика проблема для наших військ на полі бою. Але вже майже рік герої протиповітряної оборони створюють росіянам такі проблеми і втрати в пілотованій і непілотованій техніці, що загарбники не ризикують наближатись в зону ураження полку», – розповідають у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

Щоб знищувати безпілотники, українські військові постійно переміщуються на значні відстані, вони фактично живуть і працюють в машині. Тож волонтери вирішили розпочати збір на новий мікроавтобус і одному з благодіників подарувати російський безпілотник «Орлан-10». Волонтери планують зібрати 1,2 млн грн.

Взяти участь у лотереї можна, задонативши від 200 грн. Кошти потрібно перераховувати на карту Monobank.