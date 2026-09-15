Капітан через Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав частину звільнити зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Раніше командир відмовив йому у задоволенні рапорту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, до суду звернувся капітан, у якого є потреба доглядати за онкохворим батьком із другою групою інвалідності, але військова частина не звільняє його зі служби. Він вважає бездіяльність частини протиправною.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому виступив проти задоволення позову. Він заявив, що у батька позивача є повнолітні онуки, які не надали медичних висновків МСЕК чи ЛКК про власну потребу в постійному догляді.

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Цю справу розглянув суддя Олександр Коморний, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Батько позивача має другу групу інвалідності безстроково та потребує стороннього догляду, матір позивача також потребує стороннього догляду. Згідно з актом обстеження житлово-побутових умов, у квартирі зареєстровані лише вони удвох.

У червні 2026 року капітан подав рапорт для звільнення зі служби для догляду за хворим батьком. Згодом у акті перевірки сімейного стану військовослужбовця були вказані онуки: один має третю групу інвалідності, а інша проживає у Польщі.

Однак звільнення не погодили, «оскільки повнолітні онуки та не надали медичних висновків МСЕК чи ЛКК про власну потребу в постійному догляді». Суд визнав таку правову позицію відповідача необґрунтованою, надмірно формалізованою та заснованою на викривленому тлумаченні норм матеріального права.

Суддя задовольнив позов капітана, визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не звільнення з військової служби, відповідно до п.п. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Військову частину зобов’язали звільнити його зі служби. Рішення ще можна оскаржити.