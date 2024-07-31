Двір біля будинку, де львів'янин погрожує вистрибнути з п'ятого поверху

Увечері 31 липня, на проспекті Чорновола, 45 у Львові, один з мешканців дев’ятиповерхівки зачинився в квартирі, увімкнув газ та погрожував підірвати будинок, якщо родичі не дадуть йому 100 тис. грн. Першими про інцидент повідомили місцеві Telegram-канали. У поліції підтвердили, що оперативні групи працюють за зазначеною адресою, але від коментарів відмовились.

Як стало відомо ZAXID.NET, львів'янин із квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки на проспекті Чороновола, 45 увімкнув у квартирі газ і погрожує вистрибнути, якщо йому не дадуть 100 тис. грн. Гроші чоловікові потрібні нібито для погашення кредиту. Правоохоронцям вдалось потрапити у квартиру, де перебуває чоловік. У пресслужбі поліції повідомили ZAXID.NET, що намагаються затримати львів’янина. Мешканців будинку евакуювали.

Пресслужба львівської філії «Газмереж» розповіла ZAXID.NET, що, за вказівкою ДСНС, спеціалісти зупинили подачу газу на під'їзд, де перебуває чоловік. Йдеться про 32 квартири.

Кореспонденти Суспільного з місця події повідомили, що поліцейським вдалось вивести чоловіка з квартири. З ним працюють лікарі та правоохоронці.

Затримання чоловіка, який погрожував підірвати будинок на Чорновола (Фото «Варти»)

Додамо, що перші повідомлення про витік газу на Чорновола, 45 з'явилися у Telegram-каналах приблизно о 16:00. Згодом, приблизно о 18:30, з'явилися відео, як чоловік сидить на підвіконні п'ятого поверху.