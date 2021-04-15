Поки зловмисник колупався викруткою у металевих дверях, власник однієї із квартир викликав поліцію

14 квітня львів’янин мимовільно став очевидцем, як у його помешкання намагався проникнути злодій. Він викликав поліцейських, які завадили зловмиснику вчинити злочин.

Випадок трапився ввечері на вулиці Рєпіна.

«Мешканець, повертаючись додому, побачив, як у будинок, в якому він мешкає, намагається потрапити невідомий чоловік за допомогою викрутки. Будинок лише на три квартири, тому він розумів, що це точно не сусіди, а чоловік, який прийшов, з недобрими намірами», — повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Власник квартири викликав поліцію. Патрульні 2-го батальйону оперативно приїхали на місце. Чоловік, що намагався потрапити в чуже житло, — 30-річний львів'янин, який вже має судимості за крадіжки. Він зізнався, що хотів обікрасти помешкання.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, якій передали затриманого.