Мальтійські паспорти продають щонайменше за 600 тис. євро

Щонайменше сім російських громадян, які перебувають під санкціями Євросоюзу, США та України через повномасштабне вторгнення Росії до України, придбали паспорти Мальти. Схема «золотої візи» дозволяє їм частково обходити санкційні обмеження, повідомило Financial Times із посиланням на витік документів та офіційні дані.

За даними видання, власники мальтійських паспортів входять до групи з 16 людей, які змогли оплатити громадянство Мальти попри запроваджені проти них санкції чи судові справи. Зазначається, щонайменше один із паспортів фігурантів вже анулювали.

Серед підсанкційних росіян – бізнесмен Альберт Авдолян, який перебуває під економічними обмеженнями в Європі за пособництво Росії в агресії проти України. Через отриманих за схемою «золотої візи» Авдолян можу частково обходити заборону на в’їзд до країни ЄС.

Ще троє росіян, які отримали мальтійські паспорти, потрапили під санкції США, а ще троє – під українські санкції. Серед них – росіянка Євгєнія Бєрнова, яку звинувачують у придбанні для Росії обладнання подвійного призначення, яке могли використовувати у військових цілях.

Зазначимо, наразі Мальта – єдина країна Євросоюзу, яка продає свої паспорти. Щодо схеми «золотих віз» у країні Єврокомісія звернулася до Європейського суду, звинувативши Мальту в «підриві як суті, так і цілісності громадянства ЄС».

Щоб придати мальтійське громадянство, заявник має зробити одноразову інвестицію в щонайменше 600 тис. євро, придбати чи орендувати нерухомість, прожити в країні протягом трьох років та пожертвувати 10 тис. євро на благодійність. Ті, хто інвестує 750 тис. євро, мають скоротити час перебування у країні до отримання громадянства до одного року.