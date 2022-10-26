Дві культурні установи підписали меморандум про співпрацю

Маріупольська художня школа ім Архипа Куїнджі відновлює свою роботу й відтепер заняття відбуватимуться у міському Палаці культури імені Гната Хоткевича у Львові. 25 жовтня дві сторони підписали меморандум про співпрацю, повідомили на сторінці Палацу культури.

«​Ми провели опитування батьків наших учнів, 40 респондентів виявили бажання продовжити навчання у школі, дистанційно або за змішаною формою очно-дистанційно. Частково ми відновлюємо матеріальну базу, нас підтримала Національна спілка художників України, а також небайдужі художники з Одеси, Києва, Маріуполя», – додали у маріупольській школі.

У Львові вихованці маріупольської школи зможуть ходити на заняття очно у Палац культури ім. Гната Хоткевича. 40 учнів поділили за віком та навичками на чотири класи.

«Також на базі палацу Хоткевича проходять уроки гри на гітарі під керівництвом викладача Андрія Сараваса Маріупольської музичної школи №3. В нас навчаються маріупольські діти, учні мистецьких шкіл, безкоштовно», – зазначили у художній школі.

Виконувачка обов’язків директора Палацу культури Софія Ліщинська розповіла ZAXID.NET, що така співпраця додає можливостей для розвитку вихованців обох установ, вже обговорюються спільні проекти, виставки, пленери, майстер-класи.

«Для початку це будуть заняття з мистецтва і музики, але ми плануємо розширяти співпрацю і надавати приміщення для інших активностей. Зараз заняття маріупольської школи відбуваються тричі на тиждень в тестовому режимі, а надалі плануємо робити щоденні», – додала в.о. директора Палацу Хоткевича Софія Ліщинська.

У 2022 році Маріупольський художній школі імені Архипа Куїнджі виповнюється 50 років. У ній до початку війни навчали художніх дисциплін: малюнка, живопису, станкової композиції, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, історії світового мистецтва. Школа налічувала понад 300 учнів.

Так виглядає приміщення маріупольської школи після вторгнення росіян (фото школи)

Зараз будівля маріупольської школи мистецтв знищена, згоріло все майно, але працівники, які врятувалися і переїхали, готові відновити заняття.

Директорка маріупольської школи Оксана Гнатишин уточнила ZAXID.NET, що із 13 викладачів в Україні перебувають четверо. Вони розкидані по різних містах – Львів, Одеса, Дніпро, Кропивницький. Вони будуть проводити заняття дистанційно: кожному викладачу по одному класу. А також у зазначених містах особисто консультуватимуть при центрі «Я Маріуполь».