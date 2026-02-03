Рютте заявив, що НАТО прагне забезпечити «тривалий мир» в Україні

У вівторок, 3 лютого, до Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Під час свого виступу у Верховній Раді генсек запевнив, що НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною, яка залишається в центрі уваги країн-членів Альянсу.

«Кожного дня ми продовжуємо діалог між Україною і НАТО. Щоденно ми надаємо обладнання Збройним силам України, щоб ви могли захищатися сьогодні та стримувати будь-яку агресію завтра. Командування НАТО в Німеччині постійно координує військову підтримку і навчання (українських військових, – ред.)… Через список пріоритезованих військових потреб України – механізм PURL – надходять мільйони євро від союзників і партнерів», – сказав Рютте.

Він заявив, що з літа 2025 року 75% всіх ракет для фронту і 90% ракет для протиповітряної оборони надійшли в Україну через механізм PURL.

Генсек відзначив стрімке зростання обсягів виробництва озброєння для захисту.

«Ми вчимося у вас (йдеться про українців, – ред.). Ви застосовуєте інновації унікальним і вражаючим способом. У результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання й одразу постачають його в Україну. Ми починаємо всі вигравати від цієї співпраці», – пояснив Марк Рютте.

Окремо він підкреслив, що НАТО прагне забезпечити «тривалий мир» для України й наразі для цього, окрім сильних ЗСУ, потрібна потужна підтримка.

«Сполучені Штати, Європа і Канада висловили свою готовність надати певні гарантії безпеки... Як тільки буде досягнуто мирної угоди, одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі. Інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб», – запевнив Рютте.

До слова, 3 лютого стало відомо, що Україна, ЄС та США погодили багаторівневий план дій на випадок можливих порушень Росією майбутньої угоди про припинення вогню.