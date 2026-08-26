Дмитро Мальцев працює суддею Шевченківського районного суду Києва з 2010 року

Мати голови Шевченківського районного суду Києва 50-річного Дмитра Мальцева, 79-річна Лідія Мальцева, могла отримати паспорт росії у 2023 році. Про це свідчать дані з витоків російських баз, які, за даними журналістів, також знаходять підтвердження у відкритих даних російської податкової служби. Про це йдеться у розслідуванні hromadske, яке було опубліковане у середу, 26 серпня.

Журналісти встановили, що жінка з аналогічними персональними даними – прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження – перетинала кордон із Росією у 2021 та 2023 роках.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Водночас сестра судді Наталя Мальцева заперечила, що їхня мати отримувала російський паспорт. За її словами, Лідія Мальцева зараз перебуває у Києві. Сам Дмитро Мальцев розповів, що його батьки раніше жили в окупованому Донецьку. Цього року його батько помер, а мати після цього переїхала на підконтрольну Україні територію.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Коментуючи інформацію про можливе російське громадянство матері, суддя заявив, що не обговорював із нею це питання.

«Я з нею із цього приводу не спілкувався, і для мене це новина – те, що ви зараз зазначили, що вона начебто отримала чи є у неї… Я не знаю», – сказав Мальцев.

Водночас він припустив, що російський паспорт міг бути отриманий у межах примусової паспортизації на окупованих територіях.

Будинок родини судді

У розслідуванні також йдеться про нерухомість, якою користується Дмитро Мальцев. Суддя проживає у будинку неподалік Києва, який у його декларації вказаний як об'єкт незавершеного будівництва.

Земельну ділянку площею близько 15 соток у селі Мархалівка у квітні 2021 року придбала сестра судді Наталя Мальцева. При цьому договір купівлі-продажу від її імені підписала дружина судді Олена Мальцева.

Фото hromadske, будинок, яким користується Дмитро Мальцев

За землю офіційно заплатили 1,344 млн грн. За оцінкою опитаних журналістами експертів, будівництво будинку могло коштувати щонайменше 375 тис. доларів.

Журналісти також звернули увагу на фінансові можливості батьків судді. За даними реєстрів, ні його батько, ні мати не мали зареєстрованого в Україні бізнесу чи підприємницької діяльності. Також перед придбанням земельної ділянки у 2021 році вони не продавали нерухомість, яка могла б пояснити походження коштів на її купівлю.

Дмитро Мальцев працює суддею Шевченківського районного суду Києва з 2010 року.

Нагадаємо, журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що батьки судді Київського районного суду Одеси Дмитра Тішка зберігали мільйонні заощадження у російських банках, які працюють в окупованому Криму та перебувають під міжнародними санкціями.