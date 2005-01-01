Медики стабілізували стан підлітка, якого збило авто супроводу кортежу у Києві

Медикам вдалося стабілізувати стан 13-річного велосипедиста, який постраждав під час ДТП з полійцейським спецавтомобілем у Києві. За інформацією ТСН, лікарі всю ніч боролися за його життя. Оперували дитину понад дві години.

У підлітка переломи ніг, рук, ключиці, травма голови.

Хлопчик перебуває в ОХМАТДИТі, його стан оцінюють як важкий, але стабільний.

Нагадаємо, ДТП скоїв поліцейський автомобіль, який виконував спецзавдання. ЗМІ повідомляли, що машина супроводжувала якийсь кортеж. Працівники поліції, які перебували в авто, пройшли алкотест, який показав, що правоохоронці не вживали алкоголю. Крім того, їх направлять до нарколога для подальших обстежень.

Аварія сталася ввечері 31 травня на проспекті Григоренка. Спершу повідомлялося, що автомобіль, який скоїв наїзд на дитину, входив у кортеж президента Петра Порошенка. Однак в Адміністрації президента заявили, що кортеж Порошенка до ДТП не причетний.

«Оприлюднена інформація джерел – це неправда. Зазначена машина не є частиною кортежу президента», – зазначили в прес-службі адміністрації президента України у відповідь на запит агенції РБК-Україна.

Видання «Тексти.org.ua» зазначає, що вулиця Григоренка розташована в житловому масиві на околиці Києва, як правило, урядові машини тут не їздять. «Мало б плануватися щось незвичне поруч, аби туди приїхав президент», – зауважили журналісти.