Автомобіль з кортежу Порошенка у Києві збив підлітка на велосипеді

У результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму

У Києві автомобіль з кортежу президента України Петра Порошенка збив 13-річного велосипедиста на нерегульованому пішохідному переході, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

«У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ «Новус» на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався переходом», – розповів співрозмовник агентства.

За попередніми даними, у результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізовано до лікарні. Згодом стало відомо, що підлітка оперували понад дві години, його стан оцінюється як важкий, але стабільний.

Пізніше в Адміністрації президента заявили, що кортеж Порошенка до ДТП не причетний.

«Оприлюднена інформація джерел – це неправда. Зазначена машина не є частиною кортежу президента», – зазначили в прес-службі адміністрації президента України у відповідь на запит агенції РБК-Україна.

Видання «Тексти.org.ua» зазначає, що вулиця Григоренка розташована в житловому масиві на околиці Києва, як правило, урядові машини тут не їздять. «Мало б плануватися щось незвичне поруч, аби туди приїхав президент», – зауважили журналісти.

Нагадаємо, що у березні автомобіль кортежу президента Порошенка збив пенсіонера 1930 року. Він раптово вийшов на дорогу, незважаючи на заборонний сигнал регулювальника.