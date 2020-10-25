Мер Львова не зміг проголосувати через відсутність паспорта
Андрій Садовий наразі не зміг взяти участь у голосуванні
Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах, бо прийшов на виборчу дільницю із закордоним паспортом. Представниця виборчої дільниці відмовилась видати бюлетені і Садовий вернувся додому шукати внутрішній паспорт.
Мер прийшов на виборчу дільницю № 461949 разом з дружиною, тещею та наймолодшим сином. На відміну від дружини та тещі, Андрій Садовий не зміг скористатися своїм виборчим правом, оскільки взяв з собою закордонний паспорт. На зауваження членкині ДВК, що дозволяється голосувати лише за паспортом громадянина України, мер подякував за пильність.
«Я не зміг знайти свій український паспорт вдома, взяв закордонний і дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати лише за українським паспортом. Я хочу подякувати їм за пильність», – пояснив Андрій Садовий після виходу з дільниці, зазначивши, що йде додому шукати свій паспорт громадянина України.
Загалом мера, голосування у Львові відбувається нормально. За винятком Винників, де є повідомлення про реєстрацію за місцевими адресами сторонніх осіб. У разі виявлення таких випадків мер закликав заявляти в поліцію.