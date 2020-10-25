Після відмови видати виборчі бюлетені для голосування на підставі закордонного паспорта Андрій Садовий подякував членам комісії за пильність

Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах, бо прийшов на виборчу дільницю із закордоним паспортом. Представниця виборчої дільниці відмовилась видати бюлетені і Садовий вернувся додому шукати внутрішній паспорт.

Мер прийшов на виборчу дільницю № 461949 разом з дружиною, тещею та наймолодшим сином. На відміну від дружини та тещі, Андрій Садовий не зміг скористатися своїм виборчим правом, оскільки взяв з собою закордонний паспорт. На зауваження членкині ДВК, що дозволяється голосувати лише за паспортом громадянина України, мер подякував за пильність.

«Я не зміг знайти свій український паспорт вдома, взяв закордонний і дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати лише за українським паспортом. Я хочу подякувати їм за пильність», – пояснив Андрій Садовий після виходу з дільниці, зазначивши, що йде додому шукати свій паспорт громадянина України.

Зі слів міського голови, станом на 13:00 явка виборців на місцевих виборах у Львові становить близько 13-14%. На минулих виборах на цей час була явка дещо більша.

Загалом мера, голосування у Львові відбувається нормально. За винятком Винників, де є повідомлення про реєстрацію за місцевими адресами сторонніх осіб. У разі виявлення таких випадків мер закликав заявляти в поліцію.