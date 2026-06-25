Андрій Садовий заявив, що від політичного конфлікту між Польщею та Україною постраждають насамперед громадяни

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що від політичного конфлікту між Польщею та Україною постраждають насамперед громадяни, а не політики. На його думку, однією з причин загострення відносин є наближення парламентських виборів у Польщі. Про це мер Львова сказав у коментарі польському виданню Wirtualna Polska.

Мер Львова застеріг від повернення до історичних конфліктів у той час, коли Україна бореться за своє існування. За його словами, багато поляків стали заручниками цієї ситуації. Також він додав, що жест президента Польщі Кароля Навроцького в Україні сприйняли доволі негативно.

«Росія, Китай, Іран і Північна Корея мають власні плани. Ми повинні думати про майбутнє, а не шукати те, що було сто років тому. Там відбувалися страшні речі, справжні трагедії. Але якщо сьогодні запитати українців, вони говоритимуть про поляків лише добре через те, що Польща зробила після 24 лютого 2022 року. Зараз група політиків хоче це зруйнувати. Це дурість проти майбутнього. Крапка», – заявив Андрій Садовий.

Водночас мер Львова наголосив, що атмосфера у Гданську, де проходить міжнародна інвестиційно-відновлювальна конференція Lviv Resilience Day, дуже приємна.

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«Ми говорили про контракти на мільйони євро. Це був успіх, прийшли сотні людей. Люди приїхали не для того, щоб щось забрати у поляків. Конференція щороку проходить в іншому місці. Це можливість для інвесторів зустрічатися та вести переговори», – сказав Садовий.

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Нагадаємо, цими днями у Гданську проходить міжнародна конференція Lviv Resilience Day, присвячена відновленню Львова. У рамках цього заходу місто підписало шість нових угод, які стосуються розвитку медицини, енергетичної стійкості, освіти та залучення інвестицій у Львові.