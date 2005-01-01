Мер Одеси пообіцяв «кадрові висновки» для чиновниці мерії, яка п’яною ображала патрульних

Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал за участю начальниці відділу департаменту надання адміністративних послуг, яка влаштувала сутичку з поліцією.

Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook. В ній Труханов назвав поведінку чиновниці негідною та висловив жаль щодо поведінки жінки.

«Насамперед, від імені одеської мерії прошу вибачення у працівників патрульної поліції, яких вона ображала. Подібна поведінка, а також все, що було зафіксовано на відео, є неприпустимим для працівника місцевого самоврядування», – заявив Труханов.

Він додав, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кадрові висновки.

Нагадаємо, 23 грудня в Одесі поліція зупинила автомобіль Nissan Micra, водійка якого була у стані алкогольного сп'яніння. При цьому жінка влаштувала скандал. При складанні протоколу жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, який знімав подію. Весь цей час поруч із п’яною чиновницею перебувала дитина.