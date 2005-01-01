Мер Одеси пообіцяв «кадрові висновки» для чиновниці мерії, яка п’яною ображала патрульних

СуспільствоВолодимир Пиріг, 25 грудня9631

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Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал за участю начальниці відділу департаменту надання адміністративних послуг, яка влаштувала сутичку з поліцією.

Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook. В ній Труханов назвав поведінку чиновниці негідною та висловив жаль щодо поведінки жінки.

«Насамперед, від імені одеської мерії прошу вибачення у працівників патрульної поліції, яких вона ображала. Подібна поведінка, а також все, що було зафіксовано на відео, є неприпустимим для працівника місцевого самоврядування», – заявив Труханов.

Він додав, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кадрові висновки.

Нагадаємо, 23 грудня в Одесі поліція зупинила автомобіль Nissan Micra, водійка якого була у стані алкогольного сп'яніння. При цьому жінка влаштувала скандал. При складанні протоколу жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, який знімав подію. Весь цей час поруч із п’яною чиновницею перебувала дитина.

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