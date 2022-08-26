У п'ятницю, 26 серпня, в окупованому Мелітополі були вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на складах окупантів. Близько 20:00 він розповів, що вибухи пролунали на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району Запорізької області.

«Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів», – написав Іван Федоров.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ немає.

Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що поблизу Запоріжжя у п’ятницю працювали протиповітряні сили ЗСУ.

«Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі, результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя», – повідомили він.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні партизани підірвали штаб окупантів з підготовки «референдуму» біля Мелітополя.