Володимир Левко із 2010 року є міським головою Жидачева

Міський голова Жидачева та очільник місцевої громади на Львівщині Володимир Левко оприлюднив свою декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйонний дохід із зарплати та пенсії.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 року у Жидачівській міській раді Володимир Левко отримав 827 тис. грн, також посадовець отримав 157 тис. грн пенсії. Дружина мера Христина Левко вказує 55 тис. грн пенсії. Загальні доходи подружжя складають мільйон гривень. Як і торік, Володимир Левко із дружиною не декларують жодних заощаджень (грошових активів).

Володимир Левко зазначає низку об’єктів нерухомості у Жидачеві: земельну ділянку та житловий будинок (197,8 м2), гараж, магазин (186 м2), а також земельну ділянку неподалік міста, власником якої він став у 2023 році. Посадовець та його дружина не мають власних авто.

82-річний Володимир Левко із 2010 року є міським головою Жидачева, із 2020 року є також очільником Жидачівської ОТГ. Як повідомляв ZAXID.NET, у 2020 році суд оштрафував Володимира Левка на 3400 грн за те, що він виписував премії власному племіннику.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.