Мера Вишгорода підозрюють у розтраті бюджетних грошей

Міському голові міста Вишгород, що на Київщині, Олексію Момоту та директору підрядної організації оголосили підозру у розтраті бюджетних грошей. Про це у середу, 8 жовтня, повідомив Офіс генерального прокурора. Зазначимо, що правоохоронці не уточнюють ім’я підозрюваного, однак відомо, що посаду меру Вишгорода обіймає Олексій Момот.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення міська рада Вишгорода придбала два екскаватори-навантажувачі вартістю 7,8 млн грн нібито для добровольчого підрозділу. Встановлено, що техніку закупили через підконтрольне підприємство, яке не мало потужностей та фінансів для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена приблизно на 800 тис. грн за кожен екскаватор.

«Попри це, акти приймання-передачі підписали, а гроші з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців й тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Крім того, слідчі встановили, що з місцевого бюджету одному з підприємств сплатили 5 млн грн за роботи із днопоглиблення водойми – відстійника дощової каналізації у місті. Підрядник не виконав ці роботи, але Олексій Момот все одно підписав акти приймання та ініціював перерахування грошей виконавцю.

Олексію Момоту та директору підприємства оголосили підозри у заволодінні бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

У коментарі «Суспільному» Олексій Момот заперечив звинувачення правоохоронців. За його словами, замовлення виконували дві різні підрядні організації, які виграли відповідні тендери. Мер стверджує, що вартість закупівлі екскаваторів була обґрунтована, а роботи з днопоглиблення були виконані. Олексій Момот заявив про «політичне замовлення».

«Все місто бачило, як ці роботи робилися. Це було на набережній. Є журнали авторського нагляду, є журнали технічного нагляду, підписані акти. Я ж кажу, це протягнута завжди політична історія», – цитує «Суспільне» Олексія Момота.

Додамо, що Олексій Момот вперше обійняв посаду міського голови Вишгорода у 2015 році. Він переміг на виборах, балотуючись від партії «Воля».

У 2016 році СБУ затримала Момота за підозрою в отриманні хабаря – 1 млн євро. За гроші чиновник нібито обіцяв представнику будівельної компанії не розривати договір на оренду земельної ділянки. Тоді Олексія Момота відсторонили від посади, але через два місяці він поновився за рішенням Апеляційного суду.

У 2020 році Олексій Момот повторно обійняв посаду мера Вишгорода, перемігши на виборах. Тоді він балотувався від партії «За майбутнє».

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що колишньому меру Ірпеня Олександру Маркушину, підозрюваному у незаконному виїзді за кордон, оголосили ще одну підозру. Посадовцю інкримінують заволодіння комунальним майном.