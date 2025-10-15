Інцидент стався вночі на вул. Тролейбусній

Правоохоронці розшукали 19-річного мешканця Івано-Франківська, який напідпитку тричі вистрелив зі стартового пістолета. За хуліганство йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 15 жовтня, про інцидент, який стався вночі на вул. Тролейбусній, на лінію «102» повідомили місцеві мешканці.

«Чоловік кілька разів вистрелив із пістолета просто посеред вулиці, а потім – втік. Поліцейські оглянули навколишню територію та опитали очевидців події. Порушником виявився 19-річний раніше не судимий мешканець Івано-Франківська, який перебував у стані алкогольного сп’яніння», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські відправили стартовий пістолет на експертизу і почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу, або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.