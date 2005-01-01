Мешканець Хмельниччини розповсюджував антипольські агітки за вказівкою ФСБ

Мешканець міста Кам’янець-Подільський, виготовляв антипольські агітаційні листівки

Співробітники Служби безпеки України 7 червня викрили на Хмельниччині учасника російської політичної організації «Национальное освободительное движение».

Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті. Правоохоронцями було встановлено, що мешканець міста Кам’янець-Подільський, виготовляв агітаційні листівки із закликами до агресивних дій стосовно поляків, що перебувають на території України. Зловмисник був завербований представниками ФСБ, перебуваючи на території РФ. Саме за їхніми вказівками розповсюджувалася агітаційна продукція начебто від імені українських націоналістів.

Діяльність агітатора фінансувалася за допомогою криптовалют. Під час обшуків у помешканні зловмисника, було виявлено матеріали з проросійською та антипольською пропагандою. У рамках злочину було відкрито провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України.