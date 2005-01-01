Мешканець Хмельниччини розповсюджував антипольські агітки за вказівкою ФСБ

Зловмисник займався розпалюванням міжнаціональної ворожнечі

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:452280

До теми

Мешканець Хмельниччини розповсюджував антипольські агітки за вказівкою ФСБ
Мешканець міста Кам’янець-Подільський, виготовляв антипольські агітаційні листівки

Співробітники Служби безпеки України 7 червня викрили на Хмельниччині учасника російської політичної організації «Национальное освободительное движение».

Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті. Правоохоронцями було встановлено, що мешканець міста Кам’янець-Подільський, виготовляв агітаційні листівки із закликами до агресивних дій стосовно поляків, що перебувають на території України. Зловмисник був завербований представниками ФСБ, перебуваючи на території РФ. Саме за їхніми вказівками розповсюджувалася агітаційна продукція начебто від імені українських націоналістів.

Діяльність агітатора фінансувалася за допомогою криптовалют. Під час обшуків у помешканні зловмисника, було виявлено матеріали з проросійською та антипольською пропагандою. У рамках злочину було відкрито провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

СБУ затримала організаторів пропагандистської акції «Безсмертний полк» в Україні ZAXID.NET
За фактом поширення комуністичної символіки у Миколаєві розпочали розслідування ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук