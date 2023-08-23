Чоловік скоїв злочин на території недіючого підприємства у Ярмолинцях

На Хмельниччині суд призначив 11 років ув'язнення 54-річному чоловікові, який вбив сусіда під час сварки. Окрім цього, обвинувачений також повинен заплатити родичам загиблого майже 2 млн грн моральної компенсації.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, злочин чоловік вчинив ввечері 5 жовтня минулого року на території недіючого підприємства у селищі Ярмолинці.

«Між двома сусідами виник конфлікт. Під час сварки засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав удар ножем у шию 63-річному сусіду. На допомогу потерпілому прибіг охоронець підприємства, який знаходився неподалік. На місце події викликали правоохоронців, які затримали зловмисника», – повідомляють деталі справи у прокуратурі.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні, однак, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер через чотири дні після інциденту.

Як стало відомо у середу, 23 серпня, суд визнав 54-річного мешканця Хмельницького району винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 11 років ув'язнення.

«Окрім терміну за ґратами, засуджений сплатить майже 2 мільйони гривень моральної шкоди родичам вбитого», – додають правоохоронці.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.