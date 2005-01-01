Мешканець Києва намагався здати в обміннику 11 тис. фальшивих доларів

Правоохоронці затримали 25-річного киянина, який намагався збути в пункті обміну валют 11 тис. підроблених доларів. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

Як повідомляється, чоловік в інтернеті домовився з власником обмінного пункту про обмін доларів на гривні.

«Під час операції зловмисник передав касирові 11 тис. доларів США, упакованих банківським способом. Однак, як виявилося, лише частина з купюр були справжніми, а решта - високоякісною підробкою», – йдеться в повідомленні.

Коли касир запідозрив, що гроші несправжні, то намагався затримати шахрая. Той кинувся втікати, але був затриманий поліцейськими, яких вчасно викликав підприємець. При цьому зловмисник ледь не збив патрульного і провіз його на капоті.

Фальшиві гроші направлені на експертизу, правоохоронці встановлюють канал їхнього надходження.