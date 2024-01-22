Чоловік віз каву італійського виробництва

40-річний мешканець Львівщини намагався ввезти в Україну 3,5 тонни італійської кави. При цьому чоловік зазначив, що перевозить лише особисті речі. Про це у понеділок, 22 січня, повідомили у Львівській митниці.

У пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибув транспортний засіб Iveco, яким керував 40-річний житель Львівської області. Під час проходження митного контролю громадянин вказав у декларації лише про наявність особистих речей. Однак, оглядаючи автомобіль, працівники митниці виявили 3 526 штук герметичних упаковок кави в зернах торгових марок Gran Festa, Gusto Ricco, Dulcis Vitae. Орієнтована вартість товару виробництва Італії становить понад мільйон гривень.

Працівники митниці склали на мешканця Львівщини адмінпротокол за недекларування товарів за ч.3 ст. 471. Санкція статті передбачає накладення штрафу – 5100 грн, також можлива конфіскація товару.