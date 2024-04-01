37-річному мешканцю Львівщини загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років

Поліцейські Львівщини знайшли та затримали 37-річного чоловіка, який вбив та закопав свого знайомого у саду. Про це повідомили у поліції Львівської області.

21 березня у Дрогобицький районний відділ поліції з повідомленням про зникнення свого 53-річного сина звернулась мешканка одного з сіл району. За словами заявниці, востаннє вона бачила його 17 березня, коли він нібито пішов до себе додому. З того часу зв’язку з ним не було.

️«До розшуку безвісти зниклого були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, дільничні, групи реагування патрульної поліції, співробітники інших служб територіального підрозділу поліції, а також кінологи та експерти поліції Львівщини і рятувальники», – зазначили у поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежели місцевість та проводили комплекс заходів і виявили свіжоскопану землю під деревом в саду на одному з хуторів, розташованому неподалік села, в якому мешкав безвісти зниклий чоловік. Знявши шар грунту, поліцейські виявили у ямі тіло зниклого чоловіка зі слідами насильницької смерті, а саме – з ножовими пораненнями в ділянці грудної клітини та живота.

Правоохоронці встановили, що смертельних поранень чоловіку завдав його знайомий – 37-річний власник домогосподарства. 17 березня загиблий прийшов до нього в гості, чоловіки розпивали спиртне і між ними виник побутовий конфлікт, під час якого господар завдав потерпілому дев’ять ударів ножем, спричинивши смертельні травми. Переконавшись, що товариш помер, він закопав тіло в саду та замаскував місце гіллям.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.