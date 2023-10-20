Червоноградський міський суд Львівщини стягнув з держбюджету тисячу гривень компенсації на користь звинуваченого їзді під наркотиками чоловіка. Водій у суді домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у жовтні 2023 року, Назар Вересюк 3 грудня 2022 року керував автомобілем ВАЗ-21099 у Червонограді, його зупинили поліцейські та виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. За даними поліції, водій відмовився пройти перевірку в медзакладі і на нього склали протокол про керування авто у нетверезому стані.

У суді Назар Вересюк свою провину заперечив та заявив, що протокол був складений з порушеннями, а поліцейські не дотримались Інструкції про порядок зберігання, видачі, прймання, використання нагрудних відеокамер.

У травні 2022 року справу розглянув суд, який закрив справу про нетверезу їзду Назара Вересюка через відсутність складу адмінправопорушення. Після цього чоловік подав позов проти правоохоронців, які звинуватили його у нетверезій їзді – Назар Вересюк хотів стягнути 100 тис. грн моральної компенсації та 10 тис. грн витрати на послуги адвоката.

Назар Вересюк заявив, що правоохоронці завдали йому моральних та душевних страждань, бо у 19 років він міг бути «безпідставно притягнутий до адміністративної відповідальності зі сплатою значної суми штрафу та позбавлення права керувати транспортними засобами, після чого заново проходити навчання в автошколі».

Справу розглянув суддя Віталій Грабовський, який дослідив усі матеріали справи. На думку судді, сума компенсації, про яку просив позивач, є завищеною. Тому суддя частково задовольнив позов Назара Вересюка та зобов’язав стягнути з держбюджету одну тисячу гривень моральної компенсації та 100 гривень витрат на правову допомогу. На рішення суду ще може бути подана апеляція.