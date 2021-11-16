Мешканець смт Нові Стрілища у Стрийському районі Василь Баковський проник у чужий будинок, щоб там поспати. Коли власники помешкання прийшли додому, то викликали поліцію. Суддя, який розглядав цю справу, визнав Василя Баковського винним і призначив йому штраф.

Як вказано у вироку суду, увечері 1 серпня 2021 року Василь Баковський зламав замок вхідних дверей будинку в смт Нові Стрілища і проник всередину. Після цього чоловік ліг спати на підлогу і проспав, поки його не виявила власниця помешкання.

Як пояснив у суді сам Василь Баковський, того дня він був нетверезий і йшов в гості до знайомого, щоб продовжити пиятику, однак вдома нікого не було. За словами Василя Баковського, його дуже зморило і він вирішив зайти в будинок без дозволу.

«Зламавши навісний замок, він зайшов у будинок, постелив на підлогу одяг та ліг спати. Чужі речі не крав і наміру такого у нього не було. Згодом його виявили власники будинку, які викликали поліцію. Щиро розкаюється у вчиненому», – цитуються пояснення чоловіку у судовому вироку.

Поліцейські відкрили на Василя Баковського кримінальне провадження за незаконне проникнення в чужий будинок. 12 листопада цю справу розглянув Жидачівський районний суд. Суддя Андрій Павлів визнав чоловіка винним і оштрафував його на 850 грн.