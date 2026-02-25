Торік Віктор Ямпольський побив рекорд України з найтривалішого перебування у крижаній воді

Мешканець Вараського району Рівненської області Віктор Ямпольський встановив черговий рекорд України. 44-річний чоловік затримав дихання під крижаною водою на 1 хвилину 44 секунди. Про це в середу, 25 лютого, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«-27°С на вулиці. Вода в ставку – 3°С. Крижаний коктейль в ополонці. А для Віктора – найкращий час занурюватися з головою! На затримці дихання він провів під крижаною водою 1 хвилину 44 секунди! І встановив рекорд України», – написала Лана Вєтрова у фейсбуці.

За її словами, троє доньок Віктора також моржують разом із батьком. Вони займаються цим відтоді, як навчилися ходити.

У березні 2025 року ZAXID.NET повідомляв, що Віктор Ямпольський став рекордсменом України в номінації «Найтриваліший час перебування в ополонці у крижаній воді». Тоді чоловік пробув у воді 40 хвилин 8 секунд.

Він побив рекорд мешканця Кривого Рогу Олега Пономарьова, який у 2024 році декламував у крижаній воді авторські вірші упродовж 30 хвилин 33 секунд.